HUELGA EDUCATIVA 9 DE MARZO: VACIAR LAS AULAS, PARA LLENAR NUESTRAS CONCIENCIAS

El Sindicato de Enseñanza de Madrid de CGT convoca, junto a otras organizaciones, la HUELGA educativa del 9 de marzo.

Esta acción, conjunta y compartida, es fruto de la creencia en que tumbando la LOMCE, frenaremos otro ataque a la Escuela Pública. Ya se le dijo al arrogante Wert, ya se le ha dicho dos veces al gobierno del PP, y éste ha respondido haciendo oídos sordos y desobedeciendo la soberanía que dice tener el Congreso de l@s diputad@s. Una ley que no respeta a la Comunidad Educativa ni al Parlamento, no es una propuesta democrática. No debe continuar en vigor.

¡Si nadie trabaja por ti, que nadie decida por ti!

PODEMOS PARAR LA LOMCE

EL 9 DE MARZO, A LA HUELGA EDUCATIVA

Descargar cartel huelga

Descargar el comunicado huelga

